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Ракурс
Суд призначив дату початку першого судового процесу над Трампом

Суд призначив дату початку першого судового процесу над Трампом

25 бер 2024, 19:18
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Суддя округу Манхеттен міста Нью-Йорк призначив на 15 квітня дату початку судового процесу над Трампом у справі про вплив на вибори.


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Нині Мерчан відкинув аргументи захисту про те, що прокурори нібито навмисне приховували десятки тисяч сторінок матеріалів попереднього федерального розслідування. Він відмовив адвокатам Трампа в подальшій відстрочці судового слухання.

«Європейська правда» пише, що кримінальна справа щодо Трампа, про яку йдеться, стане першою, яка перейде на етап розгляду по суті.

«Ракурс» писав, що Трамп виграв апеляцію — суд Нью-Йорку зменшив йому заставу у справі про цивільне шахрайство з 464 млн до 175 млн дол., а також дав відстрочку на десять днів для її внесення.

Трампа звинувачують у завищенні своїх статків для омани кредиторів.

Джерело: Ракурс


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