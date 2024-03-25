Трамп виграв апеляцію — суд зменшив йому заставу у справі про шахрайство до 175 млн доларів

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Дональд Трамп виграв апеляцію — суд Нью-Йорку зменшив йому заставу у справі про цивільне шахрайство з 464 млн до 175 млн дол., а також дав відстрочку на десять днів для її внесення.

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Про це повідомила BBC 25 березня.

Для експрезидента США, який має імідж успішного мільярдера-магната нерухомості, у понеділок мав настати кінцевий строк для внесення застави в цивільній справі про шахрайство.

Цей день міг показати, що у Трампа не так багато готівки, як вважають американці.

Трамп, ймовірний кандидат в президенти від Республіканської партії на президентських виборах у листопаді, мав надати 454 мільйони доларів готівкою або облігацією, щоб забезпечити позов.

Його звинувачують у завищенні своїх статків для омани кредиторів.

Про те, що юридичні проблеми Трампа можуть нести загрозу національній безпеці, раніше заявив колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен в інтерв’ю програмі MSNBC «Deadline: Білий дім». Він попередив, що експрезидент може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав.

Це ставить нашу національну безпеку під загрозу і продовжує робити Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці для нашої національної безпеки і демократії. Трампу байдуже, звідки прийдуть гроші, аби тільки він їх отримав, — заявив Коен

Представник Демократичної партії Шон Кастен висловив схожу думку, написавши на X (раніше Twitter):

Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії відчайдушно потребує 464 мільйони доларів (і це ще не кінець), до яких він не може мати особистого доступу. Сам по собі цей факт робить його величезним ризиком для національної безпеки; будь-який іноземний супротивник, який прагне купити президента, знає ціну.

Про те, що іноземні держави можуть використовувати фінансове становище Трампа як важіль для досягнення зовнішньополітичних цілей попереджав і його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

Трамп несе величезні судові витрати у порушених проти нього справах. У федеральних виборчих документах, оприлюднених на початку цього року, йдеться про те, що протягом другої половини 2023 року його комітети зі збору коштів витратили майже 30 мільйонів доларів на юридичні послуги.