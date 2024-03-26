Харьковщину ночью атаковали по меньшей мере восемь «Шахедов». Фото:

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Ракурс

Харківська область була атакована групою російських «Шахедів».

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Над регіоном було збито щонайменше вісім ворожих безпілотників. Зараз відповідні служби оглядають місця влучань БПЛА. Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував у Telegram, що був приліт біля нежитлової будівлі. Попередньо обійшлося без жертв та руйнувань, але були вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що уночі 26 березня ворог атакував 12-ма дронами-камікадзе Shahed із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області росії. Також ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Напад з повітря відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Були збиті всі російські дрони.

Нагадаємо, нещодавня потужна атака з повітря по Харкову призвела до руйнувань об'єктів енергетики. На відновлення харківської ТЕЦ-5 знадобиться не один рік, бо станція втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста. Живлення обласного центру відбувається з інших регіонів.