Последствия обстрелов Никополя. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n193714-rossiyane-za-sutki-380-raz-obstrelyali-zaporojskuu-oblast.html

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні населені пункти в Україні.

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Зокрема, неспокійна ситуація в Запорізькій області. Упродовж доби, 25 березня, ворог завдав 380 ударів по восьми населених пунктах регіону. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, чотири ворожі авіаудари було завдано по Роботиному та Малій Токмачці. А 97 безпілотників атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Три рази загарбники обстріляли Малу Токмачку та Роботине з реактивних систем залпового вогню.

Російська артилерія 276 разів обстрілювала території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.

Влада отримала 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Крім того, армія окупантів з вечора 25 березня атакували Дніпропетровщину — били з важкої артилерії по Нікополю. Постраждала 91-річна жінка. Пошкоджені дев’ять приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

Нагадаємо, російські літаки скинули керовану авіаційну бомбу по Білопіллю Сумської області. Було пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків.