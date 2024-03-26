В Киеве завершат отопительный сезон. Фото:

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Опалювальний сезон у Києві повинні завершити у четвер, 28 березня.

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Цьому посприяє суттєве потепління, яке прогнозують українські синоптики. Відключення від опалення відбуватиметься упродовж кількох днів, бо централізована система теплопостачання столиці є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 26 березня повідомив у Telegram.

За словами мера, дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу Києву зекономити енергоносії та не витрачати без потреби природний газ. А жителям міста зможуть зекономити на сплаті за опалення.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення, — зазначив мер.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко не зміг відповісти на питання, чи підвищать в Україні тарифи через зупинку ДніпроГЕС. Рішення щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії уряд ухвалюватиме після фіксації наслідків масованої атаки рф.