У Кабміні розповіли, коли можуть ухвалити рішення про перегляд тарифів на електрику

https://racurs.ua/ua/n193696-u-kabmini-rozpovily-koly-mojut-uhvalyty-rishennya-pro-pereglyad-taryfiv-na-elektryku.html

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Міністр енергетики Герман Галущенко поки не знає, чи підвищать тарифи через зупинку ДніпроГЕС.

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Рішення щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії уряд ухвалюватиме після фіксації наслідків масованої атаки рф на об'єкти енергетики, розповів міністр після зустрічі з віцепрем'єркою, міністеркою енергетики Швеції Еббою Буш.

Як передає «Інтерфакс-Україна», він визнав, що кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку та звернув увагу, що, зокрема, підвищення тарифів на електроенергію для населення 2023 року (з 1 червня — до 2,64 грн/кВт-год.) допомогло енергетиці відновитися.

Про те, що через обстріли тарифи на електроенергію, ймовірно, підвищаться до 3,5 грн/кВт-год, повідомив 25 березня голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Зараз блакитне паливо видобувається та зберігається, щоб потім використовувати його взимку. За несприятливої ситуації, коли газотранспортна система буде обстрілюватися, ми відчуємо негативні наслідки вже в наступному опалювальному сезоні, — заявив Попенко.

Він додав, що росіяни не змінюють своїх планів — намагаються завдати такої шкоди, щоб, зокрема, прикордонні області поринули в блекаут.