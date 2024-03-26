Обстрелы Харькова - в "Укрэнерго" допустили, когда в городе возобновят электричество

https://racurs.ua/n193736-obstrely-harkova-v-ukrenergo-dopustili-kogda-v-gorode-vozobnovyat-elektrichestvo.html

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Відновлення енергопостачання в повному обсязі у Харкові може зайняти від одного до двох тижнів, за відсутності нових масованих обстрілів.

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Про це на брифінгу 26 березня заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова. Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло, хоч і з певними обмеженнями, в домах містян. Пом’якшити графіки відключень, можливо, вдасться на вихідних через значне потепління, — говорить Кудрицький.

За його словами, «Укренерго» зараз має достатню кількість обладнання, ремонтних бригад, спеціалізованої техніки та матеріалів. В цьому ситуація значно відрізняється від минулого року.

Оцінка збитків, завданих енергосистемі під час ракетних та дронових атак, ще триває. Але вже точно можна сказати, що це — десятки мільйонів гривень для підстанцій «Укренерго» та сотні мільйонів гривень для електростанцій.

Для зручнішого пересування містом у часи пік у харківському метрополітені були зменшені інтервали прибуття поїздів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, тепер інтервали складають 12−14 хвилин.

Крім того, для зменшення навантаження на енергосистему, яка була пошкоджена ворогом минулої п’ятниці, в Харкові з 26 березня завершили опалювальний сезон.

Мер Терехов вважає, що температура повітря на вулиці для відключення опалення — сприятлива.

Водночас комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, щоб відновити електропостачання в житлових будинках. І хоча частково їм вже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії в Харкові все ще відчутний.