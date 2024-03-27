Россияне атаковали Николаев баллистической ракетой. Фото:

https://racurs.ua/n193760-okkupanty-udarili-po-nikolaevu-ballistikoy-est-ranenye.html

Ракурс

Ракетний удар по Миколаєву 27 березня завдали російські окупанти.

.

В обласному центрі внаслідок обстрілу поранені шестеро осіб. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що, згідно з попередньою інформацією, російська армія атакувала балістикою. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістичного озброєння зі сходу, яка тривала з 14.28 до 15.01.

Місцеві пабліки пишуть, що у Миколаєві був приліт балістичної ракети «Іскандер-М». Ворог цілеспрямовано атакував цивільних, бо поруч немає військових об'єктів.

Нагадаємо, 27 березня російська армія здійснила атаку безпілотниками по місту Ізюму Харківської області. Дрони пошкодили місцеву гімназію та прилеглі житлові будинки. Був поранений 62-річний цивільний — охоронець освітнього закладу.