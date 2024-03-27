россия впервые с 2022-го года атаковала Харьков авиабомбами. Фото:

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Ракурс

Харків 27 березня був атакований авіаційними бомбами.

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Ворог атакував багатоповерхівки у Шевченківському районі. Росіяни могли застосувати дешевий аналог крилатої ракети — бомби УМПБ Д-30 СН, що виготовлені на базі ФАБ-250. Одна з бомб влучила по загальноосвітній школі, а друга — прямо посеред житлових будинків. Про це керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив у Telegram.

Загиблий, про якого повідомляла влада, під час обстрілу перебував на вулиці, біля будинку. На місці працюють всі служби, розпочалася рятувальна операція.

Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час, — зазначив Болвінов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру, який може літати на відстань до 90 км. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 14 багатоквартирних будинків.

Тим часом в обласному центрі до 16 осіб зросла кількість поранених. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що одній із постраждалих дітей всього три місяці.

Нагадаємо, 26 березня російська армія атакувала Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу були сильно пошкоджені п’ятиповерхові житлові будинки, також постраждав Інститут невідкладної хірургії.