Ворог вдарив по багатоповерхівках у Харкові, є загиблі й поранені. Фото:

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Армія російської федерації обстріляла житловий мікрорайон у Харкові.

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У середу, 27 березня, два російські удари припали на Шевченківський район міста. Були влучання у цивільну житлову інфраструктуру. Тип озброєння, яким атакував ворог, встановлюється. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу одна особа загинула, а щонайменше 10 осіб зазнали травм різного ступеня. Серед поранених — четверо дітей.

Кількість постраждалих може збільшуватися. Інформація оновлюється. Всі обставини встановлюються. Фахівці працюють на місцях, — зазначив він.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про 12 поранених. Внаслідок обстрілу сильно пошкоджені п’ятиповерхові житлові будинки, також постраждав Інститут невідкладної хірургії. Триває обхід квартир у постраждалих будинках.

Нагадаємо, 17 березня російські загарбники атакували Миколаїв балістичним озброєнням. Внаслідок обстрілу шестеро осіб постраждали, один із поранених у важкому стані. Місцеві пабліки заявляли про приліт балістичної ракети «Іскандер-М». Поруч із місцем удару немає військових об'єктів, ворог цілеспрямовано атакував цивільних.