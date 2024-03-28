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Ракурс
РПЦ объявила войну против украинцев «священной»

РПЦ объявила войну против украинцев «священной»

28 мар 2024, 13:03
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Російська православна церква (РПЦ) офіційно проголосила російську агресію в Україні етапом боротьби росіян проти охопленого сатанізмом Заходу.


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До зони впливу рф в рпц мріють включити всі пострадянські території та «всіх східних слов’ян».

Відповідний документ під назвою «наказ» ухвалив всесвітній російський народний собор «Теперішнє та майбутнє російського миру», що відбувся 27 березня у головному православному храмі рф — Христа Спасителя у Москві. На заході головував очільник РПЦ патріарх Кирило.

Існування українського та білоруського народів російська церква заперечує. В документі також ідеться про «русский мир». Його кордони, на думку російської церкви, мають ширшим і за державні кордони рф, і за «історичну росію».

Источник: Ракурс


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