РПЦ оголосила війну проти українців «священною»

https://racurs.ua/ua/n193789-rpc-ogolosyla-viynu-proty-ukrayinciv-svyaschennou.html

Ракурс

Російська православна церква (РПЦ) офіційно проголосила російську агресію в Україні етапом боротьби росіян проти охопленого сатанізмом Заходу.

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До зони впливу рф в рпц мріють включити всі пострадянські території та «всіх східних слов’ян».

Відповідний документ під назвою «наказ» ухвалив всесвітній російський народний собор «Теперішнє та майбутнє російського миру», що відбувся 27 березня у головному православному храмі рф — Христа Спасителя у Москві. На заході головував очільник РПЦ патріарх Кирило.

Існування українського та білоруського народів російська церква заперечує. В документі також ідеться про «русский мир». Його кордони, на думку російської церкви, мають ширшим і за державні кордони рф, і за «історичну росію».