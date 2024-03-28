В крупный пакет военной помощи Германии вошли спецтехника, боеприпасы и гранатометы

https://racurs.ua/n193796-v-krupnyy-paket-voennoy-pomoschi-germanii-voshli-spectehnika-boepripasy-i-granatomety.html

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Німеччина оголосила про передачу Україні великого пакета військової допомоги.

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Як повідомляє сайт уряду ФРН, у ньому такі елементи:

5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;

9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладачі BEAVER;

інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs;

9 мінних тралів;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

14 розвідувальних БпЛА Vector;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

5 засобів перешкод для дронів;

боєприпаси до танків Leopard 2A6;

18 тис. боєприпасів калібру 155 мм;

система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

2 тис. 56 гранатометів RGW90 Matador;

70 гранатометів GMG.

До передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, які вкрай необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.

Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмовляється дати «зелене світло» для постачання далекобійних ракет Taurus Україні, адже для нього головне — не допустити початку війни між НАТО та росією.