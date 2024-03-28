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В крупный пакет военной помощи Германии вошли спецтехника, боеприпасы и гранатометы
В крупный пакет военной помощи Германии вошли спецтехника, боеприпасы и гранатометыhttps://racurs.ua/n193796-v-krupnyy-paket-voennoy-pomoschi-germanii-voshli-spectehnika-boepripasy-i-granatomety.htmlРакурс
Німеччина оголосила про передачу Україні великого пакета військової допомоги.
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Як повідомляє сайт уряду ФРН, у ньому такі елементи:
- 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;
- 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;
- 6 машин розмінування WISENT 1;
- 2 мостоукладачі BEAVER;
- інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs;
- 9 мінних тралів;
- 3 автомобілі для охорони кордону;
- 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 14 розвідувальних БпЛА Vector;
- 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 5 засобів перешкод для дронів;
- боєприпаси до танків Leopard 2A6;
- 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
- система спостереження SATCOM;
- 330 інфрачервоних камер;
- 2 тис. 56 гранатометів RGW90 Matador;
- 70 гранатометів GMG.
До передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, які вкрай необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.
Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмовляється дати «зелене світло» для постачання далекобійних ракет Taurus Україні, адже для нього головне — не допустити початку війни між НАТО та росією.