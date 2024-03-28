Шольц поставив крапку у дискусії про далекобійні ракети Taurus

https://racurs.ua/ua/n193794-sholc-postavyv-krapku-u-dyskusiyi-pro-dalekobiyni-rakety-taurus.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмовляється дати «зелене світло» для постачання далекобійних ракет Taurus Україні, адже для нього головне — не допустити початку війни між НАТО та росією.

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Тому я вирішив так, як вирішив щодо Taurus, — зазначив він, пише видання Märkische Allgemeine Zeitung.

Під час інтерв’ю він нагадав, що з лютого 2022 року ФРН витратила на допомогу нашій державі понад 28 млрд євро, зробивши «більше, ніж будь-яка інша країна Європи».

Як голова уряду я повинен взяти на себе відповідальність у питаннях війни та миру, а також у питаннях безпеки в Європі — і це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не ескалювалася, тобто [не почалася] війна між росією та НАТО, — заявив він, додавши, що у Берліні будуть надалі зважувати так рішення щодо будь-якого виду зброї.

Шольц також зауважив, що ФРН не збирається відправляти свої війська в нашу країну. Втім, у контексті продовження підтримки Берлін, за словами канцлера, готовий робити стільки, скільки потрібно, аби показати диктатору путіну, «що він не повинен просто чекати, поки всі інші відмовляться від своєї підтримки».

Раніше лідер опозиційної нині в ФРН партії ХДС Фрідріх Мерц назвав Шольца жалюгідним у відносинах з Францією, які погіршилися через різний підхід до України.

Відносини між Німеччиною і Францією майже зруйновані, — заявив Мерц.

Він мав на увазі українську конференцію в Парижі минулого тижня. Шольц і Макрон протягом двох годин сиділи навпроти один одного зі схрещеними руками, не промовивши жодного слова. Пізніше Шольц «пояснив», чому він не хоче поставляти крилаті ракети Таурус в Україну.

Причиною напруги є розбіжності між лідерами Франції та ФРН щодо можливості відправлення військ в Україну. Макрон не виключає такої можливості, а Шольц виступає проти і навіть «збирає коаліцію», щоб протистояти цій ідеї.