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Российские захватчики заменили руководство фейковой епархией на ВОТ Запорожья на выходцев из Чувашии, фото: YHHY

«Бердянскую епархию» на ВОТ возглавили завезенные рашистами священники из Чувашии

28 мар 2024, 16:59
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Російські священники з Чувашії прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області, щоб замінити керівний склад так званої «бердянської єпархії».


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Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії. Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор). Він прибув із Чувашії разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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