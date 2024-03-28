Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники замінили керівництво фейковою єпархією на ТОТ Запоріжжя на вихідців з Чувашії, фото: YHHY

«Бердянську єпархію» на ТОТ очолили завезені рашистами священники з Чувашії

28 бер 2024, 16:59
999

Російські священники з Чувашії прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області, щоб замінити керівний склад так званої «бердянської єпархії».


.

Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії. Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор). Він прибув із Чувашії разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів