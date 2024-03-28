Російські загарбники замінили керівництво фейковою єпархією на ТОТ Запоріжжя на вихідців з Чувашії, фото: YHHY

https://racurs.ua/ua/n193799-berdyansku-ieparhiu-na-tot-ocholyly-zavezeni-rashystamy-svyaschennyky-z-chuvashiyi.html

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Російські священники з Чувашії прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області, щоб замінити керівний склад так званої «бердянської єпархії».

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Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії. Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор). Він прибув із Чувашії разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.