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Російські загарбники замінили керівництво фейковою єпархією на ТОТ Запоріжжя на вихідців з Чувашії, фото: YHHY
«Бердянську єпархію» на ТОТ очолили завезені рашистами священники з Чувашіїhttps://racurs.ua/ua/n193799-berdyansku-ieparhiu-na-tot-ocholyly-zavezeni-rashystamy-svyaschennyky-z-chuvashiyi.htmlРакурс
Російські священники з Чувашії прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області, щоб замінити керівний склад так званої «бердянської єпархії».
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Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії. Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор). Він прибув із Чувашії разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.
Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви, — наголошують у ЦНС.