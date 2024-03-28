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В Одесской области продолжается строительство оборонных сооружений, фото: СтратКом ВСУ

5 тыс. «зубов дракона» установили в Одесской области (ФОТО)

28 мар 2024, 19:38
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В Одеській області встановлено вже понад 5 тис. бетонних оборонних споруд — так званих «зубів дракона».


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Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Обласна державна адміністрація регіону інформує про розбудову сучасних фортифікацій, які передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів, як для особового складу, так і техніки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що будівництво оборонних споруд здійснюється відповідно до військової доцільності, планування Міноборони та інженерних норм.

Окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріпленні деревиною та насипом, — наголошують у СтратКомі.

На Одещині триває будівництво оборонних споруд, фото: СтратКом ЗСУ

Источник: Ракурс


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