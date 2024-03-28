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Владимир Зеленский, фото: «Википедия»
Россия готовит новое масштабное наступление в мае-июне — Зеленскийhttps://racurs.ua/n193806-rossiya-gotovit-novoe-masshtabnoe-nastuplenie-v-mae-iune-zelenskiy.htmlРакурс
Російська армія готується до нового наступу, який може розпочати вже в травні-червні цього року.
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Про це в інтерв’ю CBS News заявив президент України Володимир Зеленський, не уточнюючи, про який із напрямків йдеться.
Зеленський зазначив, що хоча українським військам вдавалося стримувати росіян впродовж спроби великого наступу рашистів в останні місяці, вони наразі не готові до оборони від ще одного великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці.
А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію, — наголосив Зеленський. — Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога.
Він наголосив, що найбільше Україна потребує американських систем ППО Patriot і артилерії.
За словами Зеленського, у тому, що стало жорстокою артилерійською війною на виснаження, росія не лише має перевагу, маючи більшу вогневу міць, але й вогневу міць з більшою дальністю.
І в Бахмуті, і в Авдівці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, — наголосив він.
Зустріч Зеленського із журналістами відбулася під час його поїздки у Суми, де він інспектував свіжовикопані підземні бункери на околицях міста.
Він зауважив, що вся ця територія перебуває у стані бойової готовності у відповідь на значне нарощування російських військ по той бік кордону та напади на прилеглі села.
Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати, — наголосив він. — Ми не знаємо, що буде завтра. Тому ми повинні готуватися.
Джерело: CBS News