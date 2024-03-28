Володимир Зеленський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n193806-rosiya-gotuie-novyy-masshtabnyy-nastup-u-travni-chervni-zelenskyy.html

Ракурс

Російська армія готується до нового наступу, який може розпочати вже в травні-червні цього року.

.

Про це в інтерв’ю CBS News заявив президент України Володимир Зеленський, не уточнюючи, про який із напрямків йдеться.

Зеленський зазначив, що хоча українським військам вдавалося стримувати росіян впродовж спроби великого наступу рашистів в останні місяці, вони наразі не готові до оборони від ще одного великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці.

А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію, — наголосив Зеленський. — Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога.

Він наголосив, що найбільше Україна потребує американських систем ППО Patriot і артилерії.

За словами Зеленського, у тому, що стало жорстокою артилерійською війною на виснаження, росія не лише має перевагу, маючи більшу вогневу міць, але й вогневу міць з більшою дальністю.

І в Бахмуті, і в Авдівці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, — наголосив він.

Зустріч Зеленського із журналістами відбулася під час його поїздки у Суми, де він інспектував свіжовикопані підземні бункери на околицях міста.

Він зауважив, що вся ця територія перебуває у стані бойової готовності у відповідь на значне нарощування російських військ по той бік кордону та напади на прилеглі села.

Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати, — наголосив він. — Ми не знаємо, що буде завтра. Тому ми повинні готуватися.

Джерело: CBS News