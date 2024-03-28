В Telegram анонсировали новую функцию для пользователей из Украины, рф и белоруссии

В мессенджере Telegram появится новая функция, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n193809-v-telegram-anonsirovali-novuu-funkciu-dlya-polzovateley-iz-ukrainy-rf-i-belorussii.html

Ракурс

Користувачі популярного інтернет-месенджера Telegram з України, рф та білорусі з 1 квітня зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 28 березня, повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. У зв’язку з цим було вжито низку технічних та організаційних заходів для запобігання цій активності.

В результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів, — зазначив він.

Дуров наголосив, що Telegram не місце для спам-розсилок та закликів до насильства й анонсував, зокрема, запровадження рішень на основі штучного інтелекту для обробки відповідних скарг.