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Ракурс
В мессенджере Telegram появится новая функция, фото: «РБК»

В Telegram анонсировали новую функцию для пользователей из Украины, рф и белоруссии

28 мар 2024, 21:59
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Користувачі популярного інтернет-месенджера Telegram з України, рф та білорусі з 1 квітня зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення.


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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 28 березня, повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. У зв’язку з цим було вжито низку технічних та організаційних заходів для запобігання цій активності.

В результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів, — зазначив він.

Дуров наголосив, що Telegram не місце для спам-розсилок та закликів до насильства й анонсував, зокрема, запровадження рішень на основі штучного інтелекту для обробки відповідних скарг.

З початку наступного тижня усі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Ми також впроваджуємо рішення на основі ШІ для ще більш ефективної обробки скарг, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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