У Telegram анонсували нову функцію для користувачів з України, рф та білорусі

У Telegram анонсували нову функцію для користувачів з України, рф та білорусіhttps://racurs.ua/ua/n193809-u-telegram-anonsuvaly-novu-funkciu-dlya-korystuvachiv-z-ukrayiny-rf-ta-bilorusi.htmlРакурс
Користувачі популярного інтернет-месенджера Telegram з України, рф та білорусі з 1 квітня зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 28 березня, повідомив засновник месенджера Павло Дуров.
За його словами, чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. У зв’язку з цим було вжито низку технічних та організаційних заходів для запобігання цій активності.
В результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів, — зазначив він.
Дуров наголосив, що Telegram не місце для спам-розсилок та закликів до насильства й анонсував, зокрема, запровадження рішень на основі штучного інтелекту для обробки відповідних скарг.
З початку наступного тижня усі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Ми також впроваджуємо рішення на основі ШІ для ще більш ефективної обробки скарг, — наголосив він.