Наслідки теракту в Підмосков’ї, фото: «Новини.Live»

https://racurs.ua/ua/n193748-ukrayina-ne-prychetna-do-teraktu-v-pidmoskov-yi-derjdep-vidreaguvav-na-zayavy-rashystiv.html

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У Держдепі США спростували нещодавню заяву очільника фсб рф Олександра Бортнікова, котрий стверджує, що за терактом у Crocus City Hall, котрий стався 22 березня, нібито стоять США, Велика Британія та Україна.

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Такі твердження офіційних російських осіб є лише пропагандою, покликаною виправдати подальшу агресію проти України, наголосив під час брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє видання «Європейська правда».

Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього, — наголосив він. — І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України.

Бортніков нещодавно ствердно відповів на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна. Водночас, за інформацією видання Bloomberg, дехто з найближчого оточення російського диктатора володимира путіна не згодні з його тезами про нібито причетність України до цього теракту.

Джерело: «Європейська правда», Bloomberg