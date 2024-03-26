Російські еліти не вірять, що Україна має відношення до теракту під Москвою

https://racurs.ua/ua/n193732-rosiyski-elity-ne-viryat-scho-ukrayina-maie-vidnoshennya-do-teraktu-pid-moskvou.html

Ракурс

Російські політичні та ділові еліти не вірять, що Україна організувала теракт у підмосковній концертній залі «Крокус сіті хол».

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Про це пише Bloomberg з посиланням на чотири джерела, близькі до Кремля.

За інформацією співрозмовників агентства, у Кремлі «були шоковані» провалом ФСБ, проте диктатор володимир путін вирішив у будь-якому випадку «згуртувати росіян навколо війни з Україною».

Джерела Bloomberg стверджують, що путін був присутній на обговореннях, де чиновники визнали, що Київ не пов’язаний із терактом.

При цьому офіційно російські чиновники говорять про «український слід». Зокрема про причетність України заявив секретар Ради безпеки росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков. Останній стверджує, що йому відомо, що Україна займалася підготовкою «бойовиків на території Близького Сходу».

Крім того, путін публічно заявив, що українська сторона підготувала «вікно» для того, щоб терористи могли втекти з території росії.

Заяви про «український слід» у теракті в «Крокус Сіті Холі» у Красногорську є абсолютно безпідставними, проте цілком очікуваними. Навісити на Україну тавро тероризму російська пропаганда намагається з самого початку своєї агресії у 2014 році. «Терор», нібито розв’язаний Києвом проти «народу Донбасу», став однією з головних ідеологем рашизму, а разом із тим — формальним приводом спочатку для визнання т.зв. «ЛДНР», а невдовзі й до повномасштабного нападу на Україну.

Москва гарантовано спробує витиснути з теракту у «Крокусі» максимум для себе користі. Наскільки ці спроби будуть успішними, покаже час. Але точно можна стверджувати, що кінцева мета росії полягає не в зменшенні терористичної загрози у світі, а навпаки — у створенні більш комфортних умов для того, щоб продовжувати власний терор, насамперед — проти України.