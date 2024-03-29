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Ракурс
Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую САУ "Флокс"

Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую САУ «Флокс» (ВИДЕО)

29 мар 2024, 08:26
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На фронті знищено новітню російську САУ 2С40 «Флокс».


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У жовтні 23 року російська армія прийняла на озброєння новітню розробку — САУ 2С40 «Флокс» на базі вантажівки «Урал». «Московити» охрестили цей виріб «русскім Арчером» та помпезно відправили на фронт.

Днями біля Бахмута воїни підрозділу ударних БПлА Signum 93-ої ОМБр виявили та знищили цей «Флокс» за допомогою нічного FPV-дрону.

Наступного дня після відправки таку вже уразили на Херсонщині FPV-дроном.

Кадрів об'єктивного контролю для оцінки наслідків влучання немає. Імовірно, бойова частина дрона могла вивести з ладу артчастину установки або ж викликати пожежу.

«Мілітарний» пише, що самохідна установка, вірогідно, була уражена неподалік від лінії бойового зіткнення, враховуючи її максимальну дальність вогню у 8 км звичайними 120 мм мінами.

2С40 «Флокс» — це російська самохідна колісна артилерійська установка зі 120-мм мінометом-гаубицею-гарматою, що призначена для придушення живої сили, озброєння та техніки супротивника.

Источник: Ракурс


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