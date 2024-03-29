В "Крокус Сити Холл" убили полковника спецназа ГРУ рф

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У «Крокусі» убили полковника російського ГРУ Тимура М’ясникова, який останні два роки воював в Україні. До Москви він приїхав з фронту за кілька днів до теракту і вирішив сходити із сім'єю на концерт «Пікніка».

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Раніше ця гнида воювала у Косові та Таджикистані.

За словами керівника самарського відділення організації «Офіцери Росії» Артура Маліванчука, М’ясников служив у Генштабі та у 3-й окремій бригаді спеціального призначення. Це армійський спецназ, що базується в Тольятті, належить до російської військової розвідки.

Підрозділ бере участь у війні в Україні щонайменше з 2015 року. З посади випливає, що спецназ ГРУ — останнє місце служби полковника, пише «Радіо Свобода».

М’ясників значився у складеному МНС росії списку поранених унаслідок нападу на «Крокус».

За останніми даними, жертвами нападу на «Крокус Сіті Холл» стали 143 особи. У росії порушено кримінальну справу про теракт. За звинуваченням у підготовці атаки та її виконанні заарештовано вісім осіб.