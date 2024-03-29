россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, из которой производят порох

https://racurs.ua/n193834-rossiya-uvelichila-import-nitrocellulozy-iz-kotoroy-proizvodyat-poroh.html

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росія збільшила імпорт нітроцелюлози, яка використовується, зокрема, для виробництва пороху для артснарядів.

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Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на торговельні дані.

WSJ пише, що лише кілька країн світу виробляють нітроцелюлозу, оскільки її основне застосування — це виробництво боєприпасів і на неї поширюються обмеження у сфері міжнародної торгівлі.

росія виготовляє мало нітроцелюлози. Після того, як ЄС та США запровадили санкції проти Москви, Китай збільшив постачання цієї речовини до росії. Однак, згідно з даними, за майже половину імпорту нітроцелюлози в росію з початку війни відповідає одна невелика компанія в Туреччині — Noy. Через неї рф закуповує сировину, вироблену у США, Німеччині та Тайвані, пише газета.

Згідно з торговельними даними, компанії зі США, Німеччини і Тайваню входять до числа виробників нітроцелюлози, що поставляється в росію за останні два роки, — пишуть журналісти.

Китай також збільшив поставки цієї сполуки після введення антиросійських санкцій США і Євросоюзу, що забороняють експорт будь-якого роду для ЗС рф.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав нітроцелюлозу з Тайваню на суму майже 700 тис. дол., — наголошується в матеріалі.

Імпортер є постійним партнером російського Казанського державного порохового заводу, який виробляє широкий спектр зброї.

Німецька компанія International Flavors & Fragrances, що базується в Нью-Йорку, продала щонайменше 80 тонн нітроцелюлози турецькій компанії Noy, яка потім відправила цей матеріал до росії, — підкреслюють у виданні.

Представник німецької компанії заявив журналістам, що здивувався цій інформації і виступає «категорично проти» продовження поставок матеріалу в росію через третю сторону.

Повідомляється, що Noy за період війни збільшила рівень поставок нітроцелюлози в росію з менш ніж 1 відсотка до половини всього російського імпорту.

Тайванська компанія TNC Industrial виробила понад 500 тонн матеріалу, який Noy відвантажила в росію минулого року.

Компанія Hagedorn-NC, яка понад сто років виробляє нітроцелюлозу в західних низовинах Німеччини, за останні два роки також виробила аналогічну кількість, відвантажену компанією Noy в росію. Обидві компанії заявили, що не знали про відвантаження нітроцелюлози в росію через третю країну.

У США і Євросоюзі заявили, що розглянуть можливість введення санкцій як проти виробників, так і проти турецького постачальника.