В Харькове рашисты ударили по жилой застройке города

https://racurs.ua/n193882-v-harkove-rashisty-udarili-po-jiloy-zastroyke-goroda.html

Ракурс

У Харкові окупанти вдарили по житловій забудові у Шевченківському районі міста.

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Про це увечері 30 березня повідомив мер Ігор Терехов.

Наразі тип боєприпасу чи ракети, яку використали російські нацисти, не повідомлявся.

Після оголошення повітряної тривоги Телеграм-канал monitor повідомив про пуски керованих авіаційних бомб по Харківському району Харківської області.

Нагадаємо, уже декілька тижнів поспіль мережею активно розганяють «прогнози»: ворог, мовляв, розмірковує над планами чергового наступу на Харків.

Загроза для Харкова та області була, є і буде поки не закінчиться війна.

Про загрозу чергового наступу окупантів на Харків періодично говорять ще з жовтня 2022 року.

Будь-яку загрозу слід оцінювати раціонально і розсудливо, а не панічно і нерозважливо.

Це поки що максимум задум ворога, який далеко не факт, що буде реалізований.

Сили оборони давно готові до подібних загроз.