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У Харкові рашисти вдарили по житловій забудові міста
У Харкові рашисти вдарили по житловій забудові містаhttps://racurs.ua/ua/n193882-u-harkovi-rashysty-vdaryly-po-jytloviy-zabudovi-mista.htmlРакурс
У Харкові окупанти вдарили по житловій забудові у Шевченківському районі міста.
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Про це увечері 30 березня повідомив мер Ігор Терехов.
Наразі тип боєприпасу чи ракети, яку використали російські нацисти, не повідомлявся.
Після оголошення повітряної тривоги Телеграм-канал monitor повідомив про пуски керованих авіаційних бомб по Харківському району Харківської області.
Нагадаємо, уже декілька тижнів поспіль мережею активно розганяють «прогнози»: ворог, мовляв, розмірковує над планами чергового наступу на Харків.
Загроза для Харкова та області була, є і буде поки не закінчиться війна.
Про загрозу чергового наступу окупантів на Харків періодично говорять ще з жовтня 2022 року.
Будь-яку загрозу слід оцінювати раціонально і розсудливо, а не панічно і нерозважливо.
Це поки що максимум задум ворога, який далеко не факт, що буде реалізований.
Сили оборони давно готові до подібних загроз.