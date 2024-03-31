Кирилл Буданов предупредил украинцев о потенциальной атаке «Калибрамы». Фото:

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Ракурс

Чорноморський флот рф тривалий час не атакував Україну крилатими ракетами «Калібр», бо увесь цей час накопичував це озброєння.

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Тепер окупанти готові до завдання ракетних ударів з моря. Москва ухвалила рішення про застосування «Калібрів», бо вони ефективніші за ракети Х-101, які останнім часом ворог запускає по Україні. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону.

Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася… Є нормативно-правові акти, документи, рішення тощо. Перше — це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили рф використовували Х-101, — зазначив він.

Як відомо, крилаті ракети «Калібри» стартують із кораблів та субмарин. Ці пуски ворог найчастіше здійснює поза межами досяжності українських засобів знищення.

Нагадаємо, кримські партизани з руху «Атеш» виявили неподалік від Сухарної бухти у тимчасово окупованому Севастополі склади, де можуть зберігатися російські крилаті ракети «Калібр» та інше озброєння. Всі координати вони передали українським Силам оборони.