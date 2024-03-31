Галицкие десантники остановили российскую колонну на фронте. Фото:

https://racurs.ua/n193910-galickie-desantniki-ostanovili-rossiyskuu-kolonnu-na-fronte-video.html

Ракурс

Атаку на позиції Сил оборони відбили українські військовослужбовці.

.

Зокрема, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зупинили колону, яка йшла на штурм. В атаку росіяни відправили танк та три бойові машини піхоти. Про це командування ДШВ Збройних сил України 31 березня повідомило у Facebook.

Галицькі десантники заздалегідь запримітили ворожий танк та підбили його протитанковими засобами. Згодом цю одиницю повністю знищили за допомогою ударних дронів.

Після такої втрати російські БМП з десантом переглянули свої наміри просуватися вперед. Ворожа колона повернула назад до своїх позицій.

Нагадаємо, у березні українські військові відбили російську атаку на село Новомихайлівка у Донецькій області. Окупанти відправили в атаку танк Т-72Б та танк Т-62МВ, а піхоту посадили на бронетранспортери МТ-ЛБ. Сили оборони завдали кілька ударів по ворожій колоні. Після цього у противника зникло бажання йти вперед й він почав відступати.