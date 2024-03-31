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Ракурс
Галицькі десантники зупинили російську колону на фронті. Фото:

Галицькі десантники зупинили російську колону на фронті (ВІДЕО)

31 бер 2024, 21:49
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Атаку на позиції Сил оборони відбили українські військовослужбовці.


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Зокрема, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зупинили колону, яка йшла на штурм. В атаку росіяни відправили танк та три бойові машини піхоти. Про це командування ДШВ Збройних сил України 31 березня повідомило у Facebook.

Галицькі десантники заздалегідь запримітили ворожий танк та підбили його протитанковими засобами. Згодом цю одиницю повністю знищили за допомогою ударних дронів.

Після такої втрати російські БМП з десантом переглянули свої наміри просуватися вперед. Ворожа колона повернула назад до своїх позицій.

Нагадаємо, у березні українські військові відбили російську атаку на село Новомихайлівка у Донецькій області. Окупанти відправили в атаку танк Т-72Б та танк Т-62МВ, а піхоту посадили на бронетранспортери МТ-ЛБ. Сили оборони завдали кілька ударів по ворожій колоні. Після цього у противника зникло бажання йти вперед й він почав відступати.

Джерело: Ракурс


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