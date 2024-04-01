Впервые за 21 год оппозиция одержала серьезную победу на выборах в Турции

https://racurs.ua/n193928-vpervye-za-21-god-oppoziciya-oderjala-sereznuu-pobedu-na-vyborah-v-turcii.html

Ракурс

Вперше за 21 рік опозиція здобула серйозну перемогу на виборах у Туреччині.

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Згідно з попередніми результатами після підрахунку 99,59% голосів на муніципальних виборах, що відбулися 31 березня в Туреччині, найбільша опозиційна партія CHP здобула перемогу за загальними показниками по всій країні, випередивши правлячу партію AKP — 37,73% на 35,51%.

CHP перемогла у 35 провінціях з 81, а AKP — у 24.

У п’яти найбільших містах правляча AKP поступилася опозиційній CHP:

Стамбул: 51,06% (CHP)/39,6% (AKP);

Анкара — 60,35% / 31,72%;

Ізмір — 48,89% / 37,10%;

Бурса — 47,59% / 38,36%;

Адана — 46,47%/37,42%

Financial Times зазначає, що Ердоган зіткнувся з найсерйознішою поразкою на виборах з моменту свого приходу до влади 20 років тому.

CHP побачила свій найбільший тріумф у Стамбулі, де Екрема Імаоглу переобрали мером. У найбільшому місті Європи, Стамбулі, проживає 18% населення Туреччини та розвивається третина її економіки.

У своїй переможній промові, виголошеній увечері в неділю, Імаоглу сказав, що результати місцевих виборів матимуть великі наслідки для політичного майбутнього країни.

Вже завтра в Туреччині почнеться нова ера демократії. 31 березня 2024 року — це день, коли ерозія демократії закінчиться і демократія почне відновлюватися, — сказав він великому натовпу в Стамбулі.

Імамоглу розглядають як майбутнього суперника Ердогану, і перемога в місті, яке вивело нинішнього президента на національну популярність, коли він став мером 30 років тому, є символічним досягненням, пише Politico.

Ердоган визнав поразку і пообіцяв прислухатися до послання турецьких виборців.

31 березня для нас не кінець, а переломний момент, — сказав він.

Багаторічний лідер Туреччини, який обіймає посаду президента чи прем'єр-міністра з 2003 року, пообіцяв відвоювати місто, де він зробив свою політичну кар'єру, і направив не менше 17 міністрів уряду для проведення кампанії в Стамбулі перед голосуванням.