В россии обнародовали данные об экипаже ликвидированного над Азовским морем А-50У

https://racurs.ua/n193929-v-rossii-obnarodovali-dannye-ob-ekipaje-likvidirovannogo-nad-azovskim-morem-a-50u.html

Ракурс

У росії оприлюднили імена та звання екіпажу літака далекого радіолокаційного виявлення і керування А-50У «Сергей Атаянц», якого збили в небі над Азовським морем.

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У так званій «книзі пам’яті Іванівської області» опублікували фото російських окупантів, яких ліквідували 14 січня 2024 року.

Там заявили, що екіпаж з восьми осіб тривалий час вважався зниклим безвісти. Воєнних злочинців поховали 23 березня.

Список ліквідованих військовослужбовців рф такий:

командир літака — підполковник Левченко В.В.

штурман — майор Квасов М.А.

начальник обслуги і старший зміни — майор Шадров А.С.

бортовий інженер — капітан Кутузов Д.А.

штурман наведення-оператор — капітан Болясніков М.С.

помічник командира корабля — старший лейтенант Ізмайлов А.І.

старший повітряний радист — старший сержант Мариганов Ю.

бортовий інженер-оператор — капітан Карпов С.

Московити заявляють, що літак ДРЛВ А-50У «зазнав аварії під час виконання бойового завдання» у війні проти України.

Нагадаємо, що 14 січня цього року росіяни втратили літак далекого радіолокаційного виявлення і керування А-50У «Сергей Атаянц» із бортовим номером 93966. Він належав 610-му Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу, що розташовується в Іваново.

Літальний апарат, що використовувався у російсько-українській війні, був збитий над Азовським морем.

Спочатку були версії, що перебуваючи на приблизній відстані 100—150 км від лінії зіткнення, він потрапив від удар української протиповітряної оборони, або ж був збитий «дружнім вогнем» російської ППО.

Однак у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що українська протиповітряна оборона збила його, вірогідно, застосувавши ЗРК Patriot. Уламки ворожого літака впали біля тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. При цьому російські нацисти офіційно не повідомляють причину падіння.