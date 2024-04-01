В Черном море только за март погибли десятки дельфинов

Дельфины массово погибают в Черном море из-за действий рашистов, фото: Иван Русев

https://racurs.ua/n193940-v-chernom-more-tolko-za-mart-pogibli-desyatki-delfinov.html

Ракурс

Протягом березня 2024 року в бухтах Севастополя й інших берегів окупованого Криму, неподалік від Новоросійська та узбереж Краснодарського краю рф загинуло декілька десятків дельфінів через воєнні дії російської армії.

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Серед виявлених є і контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

За його словами, багато серед загиблих — дельфіни виду білобочка. Також до одеських берегів та берегів Болгарії викинуло азовок, загиблих від війни у окупованих рашистами водах Чорного моря, яких течія прибила до берегів.

І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у той частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська — є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних, — наголосив Русєв.

Він зазначив, що до початку повномасштабної війни викиди дельфінів на берег у березні були дуже рідкісним явищем.

А зараз, під час війни і впливу військового фактору рашистів, які напали на Україну, по нашим оцінкам, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл, реальна кількість — вже декілька тисячах тварин, — наголошує Русєв.

Він зауважив, що масова загибель китоподібних розпочалася у березні 2022 року — їх почало викидати сотнями на різні чорноморські береги.