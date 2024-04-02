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Ракурс
Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе. Фото:

Украинские разведчики подорвали электроподстанцию в Севастополе

2 апр 2024, 11:19
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Окупований Севастополь був частково знеструмлений через дії української воєнної розвідки.


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Вночі 2 квітня жителі міста на кримському півострові чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя зникло світло. Електропостачання було припинено через вибух на підстанції. Це була операція Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомила «Українська правда» з посилання на джерела.

Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу, — зазначили у військовій розвідці.

Окупаційна влада Криму поки замовчує нічний вибух на півострові.

Нагадаємо, 23 березня українські ударні дрони атакували нафтобазу окупантів в населеному пункті Гвардійське під Сімферополем. Супутникові знімки свідчать, що щонайменше три паливні резервуари були пошкоджені внаслідок вибухів на нафтобазі.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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