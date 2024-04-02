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Ракурс
НАБУ разоблачило преступную группу, укравшую почти 100 млн грн. Фото:

Присвоили 95 млн грн на закупках «УЗ» — разоблачена преступная группа

2 апр 2024, 12:20
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Заволодіння майже 100 млн грн на трансформаторах для «Укрзалізниці» викрили правоохоронці.


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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу на «УЗ», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами. З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Про це повідомили в НАБУ.

Цей зловмисник підготував та направив до «Укрзалізниці» листа, який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. А компанію, яка перемогла в тендері, контролює білорус, який має зв’язки в росії.

Ця фірма через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані. Згодом устаткування «перепродали Укрзалізниці» за суму, яка була штучно збільшена вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022−2024 років «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, — наголосили в НАБУ.

Суд вже наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника. Лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи затримали.

Прізвища фігурантів не називаються. Однак видання «Економічна правда» пише, що лідером групи був колишній радник Офісу президента Артем Шило.

Викрито злочинну групу, яка вкрала майже 100 млн грн. Фото: НАБУ

Викрито злочинну групу, яка вкрала майже 100 млн грн. Фото: НАБУ

Нагадаємо, у лютому НАБУ, САП та СБУ повідомили про підозру колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському, який є одним з шести підозрюваних у справі про заволодіння понад 97 тис. т арештованих нафтопродуктів на загальну суму 967 млн грн.

Джерело: «Економічна правда»

Источник: Ракурс


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