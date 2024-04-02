НАБУ разоблачило преступную группу, укравшую почти 100 млн грн. Фото:

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Заволодіння майже 100 млн грн на трансформаторах для «Укрзалізниці» викрили правоохоронці.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу на «УЗ», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами. З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Про це повідомили в НАБУ.

Цей зловмисник підготував та направив до «Укрзалізниці» листа, який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. А компанію, яка перемогла в тендері, контролює білорус, який має зв’язки в росії.

Ця фірма через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані. Згодом устаткування «перепродали Укрзалізниці» за суму, яка була штучно збільшена вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022−2024 років «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, — наголосили в НАБУ.

Суд вже наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника. Лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи затримали.

Прізвища фігурантів не називаються. Однак видання «Економічна правда» пише, що лідером групи був колишній радник Офісу президента Артем Шило.

Нагадаємо, у лютому НАБУ, САП та СБУ повідомили про підозру колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському, який є одним з шести підозрюваних у справі про заволодіння понад 97 тис. т арештованих нафтопродуктів на загальну суму 967 млн грн.

Джерело: «Економічна правда»