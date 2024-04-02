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Пограничники уничтожили переправу оккупантов. Фото:

«Вампир» уничтожил переправу оккупантов на Луганщине (ВИДЕО)

2 апр 2024, 13:18
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Переправу окупантів у Луганській області знищили українські прикордонники.


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Бійці бригади Гвардії наступу «Помста» спрямували безпілотник по переправі через річку Жеребець. Ворожу ціль атакував важкий ударний дрон «Вампір». Про це 3 квітня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що переправу було знищено, а логістика російських загарбників у цьому районі зараз ускладнена.

ДПСУ опублікувала відео удару по об'єкту окупантів.

Нагадаємо, 31 березня у мережі з’явилося відео, як прикордонники влучним ударом PFV-дрона знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів у Херсонській області.

Источник: Ракурс


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