Прикордонники знищили переправу окупантів. Фото:

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Ракурс

Переправу окупантів у Луганській області знищили українські прикордонники.

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Бійці бригади Гвардії наступу «Помста» спрямували безпілотник по переправі через річку Жеребець. Ворожу ціль атакував важкий ударний дрон «Вампір». Про це 3 квітня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що переправу було знищено, а логістика російських загарбників у цьому районі зараз ускладнена.

ДПСУ опублікувала відео удару по об'єкту окупантів.

Нагадаємо, 31 березня у мережі з’явилося відео, як прикордонники влучним ударом PFV-дрона знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів у Херсонській області.