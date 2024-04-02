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Ракурс
ВСУ уничтожили новую партию российской техники. Фото:

Третья штурмовая уничтожила новую партию техники врага под Авдеевкой (ВИДЕО)

2 апр 2024, 14:50
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Бойові дії у районі Авдіївки Донецької області продовжуються.


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Українським військовим, завдяки злагодженим діям, вдалось за останні дні завдали низку прицільних ударів по техніці та живій силі російської армії. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Telegram.

Скидами, FPV-дронами і бригадною артою підрозділи Третьої штурмової продовжують палити окупантів на Авдіївському напрямку! — зазначили військові.

На кадрах, які опублікували Сухопутні війська показано, як артилерія та БПЛА знищили низку технічних бойових засобів окупантів. Не допомога ворогу й технологія маскування. Таким чином на Авдіївському напрямку агресор втрати кілька танків та транспортних засобів.

Також у відео висвітлено роботу по живій силі противника, яка просувалась лісосмугою.

Нагадаємо, українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор», вартість якого становить 24 млн дол.

Источник: Ракурс


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