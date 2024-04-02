Президент подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

https://racurs.ua/n193969-prezident-podpisal-zakon-o-snijenii-prizyvnogo-vozrasta-do-25-let.html

Ракурс

Президент Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років.

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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ ухвалили ще 30 травня 2023 року, але відтоді глава держави не підписував його.

Тоді парламент підтримав зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Зазначені зміни обґрунтовують тим, що під час дії правового режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні на військовому обліку призовників до 27 років.

По-перше, необхідність щорічного прибуття призовників до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. У той час, як призов на строкову службу в умовах воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Згідно з пояснювальною запискою, донині на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку.

При цьому на військовий облік підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.