Статус ограниченно годный к военной службе в Украине отменили

https://racurs.ua/n193972-status-ogranichenno-godnyy-k-voennoy-slujbe-v-ukraine-otmenili.html

Ракурс

В Україні скасували статус обмежено придатний до військової служби.

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Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, йдеться у підписаному президентом України законопроєкті № 10313.

У законі також встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, що 2 квітня президент також підписав інші два важливі для оборони України від російських нацистів закони. Йдеться про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, а також про запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного.