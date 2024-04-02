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Президент узаконил электронный кабинет военнообязанного
Президент узаконил электронный кабинет военнообязанногоhttps://racurs.ua/n193971-prezident-uzakonil-elektronnyy-kabinet-voennoobyazannogo.htmlРакурс
Президент України підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Завдяки цьому Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах.
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МОУ також називає законопроєкт № 10062 «критично важливим для обороноздатності України», оскільки «реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги й процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат».
Також в Міноборони анонсували, що в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК і далі ці дані уже будуть використовувати у центрах комплектування.
Документ передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Також створять портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних — наприклад, отримати статус УБД можна буде онлайн, офлайн та автоматично при наявності всіх даних у системі.
Які ж дані збиратиме електронний реєстр:
- номери телефонів;
- адреси електронної пошти;
- дані про батьків військовозобов’язаного;
- реквізити внутрішнього та закордонних паспортів;
- дані про виїзд за кордон;
- відомості про володіння іноземними мовами;
- інформація про право на володіння зброєю;
- наявність водійського посвідчення;
- інформація про судимості тощо.