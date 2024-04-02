Президент узаконив електронний кабінет військовозобов'язаного

https://racurs.ua/ua/n193971-prezydent-uzakonyv-elektronnyy-kabinet-viyskovozobov-yazanogo.html

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Президент України підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Завдяки цьому Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах.

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МОУ також називає законопроєкт № 10062 «критично важливим для обороноздатності України», оскільки «реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги й процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат».

Також в Міноборони анонсували, що в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК і далі ці дані уже будуть використовувати у центрах комплектування.

Документ передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Також створять портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних — наприклад, отримати статус УБД можна буде онлайн, офлайн та автоматично при наявності всіх даних у системі.

Які ж дані збиратиме електронний реєстр: