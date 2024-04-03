Последствия ракетного удара по Сумщине, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n193989-rashisty-udarili-raketami-po-sumschine-pogib-chelovek-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 3 квітня, о 09.25 завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька та чотирирічного сина, — вказано в повідомленні.

Російський ракетний удар також пошкодив:

п’ять автомобілів;

будівлю магазину;

будівлю будинку культури.

На місці працюють необхідні служби.