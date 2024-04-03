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Последствия ракетного удара по Сумщине, фото: Сумская ОВА

Рашисты ударили ракетами по Сумщине, погиб человек (ФОТО)

3 апр 2024, 12:05
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Російські загарбники сьогодні, 3 квітня, о 09.25 завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька та чотирирічного сина, — вказано в повідомленні.

Російський ракетний удар також пошкодив:

  • п’ять автомобілів;
  • будівлю магазину;
  • будівлю будинку культури.

На місці працюють необхідні служби.

Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, — додають в ОВА.

Наслідки ракетного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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