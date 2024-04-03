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Последствия ракетного удара по Сумщине, фото: Сумская ОВА
Рашисты ударили ракетами по Сумщине, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n193989-rashisty-udarili-raketami-po-sumschine-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 квітня, о 09.25 завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька та чотирирічного сина, — вказано в повідомленні.
Російський ракетний удар також пошкодив:
- п’ять автомобілів;
- будівлю магазину;
- будівлю будинку культури.
На місці працюють необхідні служби.
Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, — додають в ОВА.