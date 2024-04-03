Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили ракетами по Сумщині, загинула людина (ФОТО)

3 кві 2024, 12:05
999

Російські загарбники сьогодні, 3 квітня, о 09.25 завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька та чотирирічного сина, — вказано в повідомленні.

Російський ракетний удар також пошкодив:

  • п’ять автомобілів;
  • будівлю магазину;
  • будівлю будинку культури.

На місці працюють необхідні служби.

Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, — додають в ОВА.

Наслідки ракетного удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів