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Ракурс
Уничтожение российского пункта управления, скриншот видео

Пограничники уничтожили центр управления РЭБ рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)

3 апр 2024, 13:42
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Українські прикордонники-аеророзвідники спільно з побратимами з 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» знищили антенне обладнання та центр управління РЕБ рашистів на Запорізькому напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео показані моменти влучання FPV-дронів у вказані об'єкти ворога. Коли саме сталися ці події, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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