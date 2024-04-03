Уничтожение российского пункта управления, скриншот видео

https://racurs.ua/n193992-pogranichniki-unichtojili-centr-upravleniya-reb-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські прикордонники-аеророзвідники спільно з побратимами з 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» знищили антенне обладнання та центр управління РЕБ рашистів на Запорізькому напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео показані моменти влучання FPV-дронів у вказані об'єкти ворога. Коли саме сталися ці події, не уточнюється.