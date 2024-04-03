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Ракурс
Знищення російського пункту управління, скріншот відео

Прикордонники знищили центр управління РЕБ рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

3 кві 2024, 13:42
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Українські прикордонники-аеророзвідники спільно з побратимами з 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» знищили антенне обладнання та центр управління РЕБ рашистів на Запорізькому напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео показані моменти влучання FPV-дронів у вказані об'єкти ворога. Коли саме сталися ці події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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