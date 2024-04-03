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Гвардейцы разбили российскую колонну. Фото: НГУ
Гвардейцы остановили российскую колонну — сожгли техники на 2 млн дол. (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194000-gvardeycy-ostanovili-rossiyskuu-kolonnu-sojgli-tehniki-na-2-mln-dol-video.htmlРакурс
Національна гвардія України продовжує професійно нищити російських окупантів.
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Зокрема, на східному напрямку спецпризначенці підрозділу «Омега-1» розбили колону ворожої бронетехніки на східному напрямку. Спочатку українські артилеристи влучними пострілами зупинили рух ворожої колони. А далі в хід пішли дрони. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 3 квітня повідомив у Telegram.
Зазначається, що вціліла лише БМП-3 окупантів, але й цю бойову одиницю ворога вартістю майже 3 млн дол. спопелили завдяки FPV-дрону з потужним акумулятивним набоєм.
Нагадаємо, днями бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зупинили російську колону, яка йшла на штурм позицій Сил оборони на одному з напрямків. В атаку росіяни відправили танк та три бойові машини піхоти. Після того, як танк було знищено російські БМП з десантом повернули назад.