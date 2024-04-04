Погиб рядом – молодой спасатель плачет на месте гибели отца в Харькове

https://racurs.ua/n194026-pogib-ryadom-molodoy-spasatel-plachet-na-meste-gibeli-otca-v-harkove-video.html

Ракурс

Молодий вогнеборець плаче на місці удару, де росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька — 52-річного рятувальника.

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Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару, — написав у своїх соцмережах голова Нацполіції Ігор Клименко.

Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько.

Нагадаємо, під час масованого російського удару «шахедами» у ніч на 4 квітня у Харкові загинули чотири людини, серед яких було троє рятувальників.