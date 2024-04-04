Важка ніч у Харкові - росіяни атакували 15 "шахедами"

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Ракурс

Уночі рф випустила по Харкову загалом 15 «Шахедів», з яких частину збили.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, загалом унаслідок удару по місту поранення отримали 12 людей, серед них — медсестра, рятувальник і поліцейський. Троє з поранених — у тяжкому стані.

У Новобаварському районі задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торговельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо.

Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів. Загинули троє рятувальників, ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення.

Один із безпілотників влучив просто у 14-поверхівку: пошкоджено квартири з 8 по 12 поверх. Загинула 68-річна жінка.

Також влучання зафіксували у Слобідському та Салтівському районах Харкова.

Нагадаємо, українські військові вночі збили 11 з 20 «шахедів». Відомо, що вночі безпілотники атакували Харківщину, внаслідок ударів у місті загинули четверо людей, ще 12 поранені. Також були удари по Лозовій та Змієву.